한샘, 리모델링 공간 공기질 인증제 '한샘리하우스 GA' 준비 착수

한샘 은 지난 23일 서울 코티티(KOTITI) 시험연구원 강남지원센터에서 한국실내환경협회, KOTITI시험연구원과 함께 한샘리하우스 GA(Good Air) 인증제도 도입을 위한 발대식을 열었다.

한샘리하우스 GA는 리모델링 공사 후 공기질을 관리하기 위한 목적으로 한샘, 한국실내환경협회, KOTITI시험연구원이 공동으로 개발 중인 인증 제도다. 국내법상 개별 리모델링 공사현장에 대해 실내 공기질을 인증할 수 있는 제도가 없어 한샘과 각 기관이 선제적으로 인증 제도 도입을 준비하는 것이다.

한샘과 각 기관은 내년 상반기 중 한샘리하우스 GA 인증을 본격 도입하는 것을 목표로 세부 내용을 정비할 계획이다. 특히 ▲리모델링 제품 ▲리모델링 패키지 ▲리모델링 시공현장 ▲리모델링 대리점 등을 대상으로 인증을 부여하고 지속 모니터링해 고객에게 안전한 리모델링 공간을 제안한다는 방침이다.

안흥국 한샘 리하우스사업본부 사장은 "한샘은 개별 제품 외에도 리모델링 전체 공간에 대해 품질을 보증하기 위해 한샘리하우스 GA 인증 도입을 준비하고 있다"며 "고객에게 안전하고 쾌적한 공간을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr