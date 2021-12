연 날리다 돌풍에 날아간 스리랑카 男…12m 하늘에 대롱대롱 '아찔'

[아시아경제 황수미 기자] 스리랑카 해변에서 초대형 연을 날리던 남성이 바람에 휩쓸려 날아가는 아찔한 사건이 발생했다.

23일(현지 시각) NDTV 등에 따르면 지난 18일 스리랑카 북부 자프나의 포인트 페드로 해변에서 연을 날리던 나다라사 마노하란은 돌풍에 휩쓸려 약 12m 상공까지 날아갔다.

당시 마노하란은 5명의 지인과 함께 연날리기 행사에 참여해 초대형 연을 날릴 준비를 하며 연의 줄을 붙들고 있었다.

그러다 지인들이 줄에서 손을 뗐고, 마노하란 혼자 줄을 잡고 있게 됐다.

순간 돌풍이 불어닥쳤고 마노하란은 그대로 연에 끌려 지상에서 9~12m 위까지 떠오른 것으로 전해졌다.

마노하란은 "다른 사람들이 연의 줄을 놓은 줄 모르고 (나는) 계속 붙잡고 있었다"고 밝혔다.

마노하란이 바람에 휩쓸려 날아가자 같이 줄을 붙잡고 있었던 지인 5명은 어쩔 줄 몰라 하며 크게 당황했다. 그들은 마노하란에게 "더 높이 끌려 올라가기 전에 밧줄을 놓으라"고 소리쳤다.

SNS를 통해 공개된 영상을 보면 마노하란은 연과 연결된 연줄에 매달려 공중에 대롱대롱 매달려있다가 모래사장 위로 떨어졌다.

추락 직후 마노하란은 인근 병원으로 이송됐고 다행히 크게 다치지는 않은 것으로 전해졌다.

마노하란은 "공중에 떠 있을 때 아래를 보지 않고 계속 줄을 붙잡고 있었다"며 "시간이 한참 흐른 뒤 손이 아파서 어쩔 수 없이 밧줄을 놓았다"고 긴박했던 상황을 설명했다.

한편 지난해 대만에서도 비슷한 일이 발생한 바 있다. 연 축제를 하던 당시 3살짜리 소녀가 연 꼬리에 얽혀 30m 이상 공중에 떠올랐다가 구조됐다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr