코로나19 위중증 1105명 최다...신규확진은 5000명대(상보)

[아시아경제 이현우 기자] 사회적 거리두기 조치 시행 8일째인 25일 국내 코로나19 위중증환자는 역대 최다인 1100명대를 넘어섰다. 신규확진자수는 5842명을 기록해 1주일 전보다 1400여명 감소한 것으로 나타났다.

25일 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 신규확진자가 5842명을 기록해 누적확진자 수는 60만2045명으로 집계됐다고 밝혔다. 신규확진자 수는 전날(6233명)보다 391명 줄었으며 1주 전인 18일의 7311명과 비교하면 1469명 감소했다. 고령층을 중심으로 백신 3차 접종에 속도가 붙고, 특별방역대책과 거리두기 강화를 통해 접촉·모임이 줄어들면서 코로나19 유행은 정체 국면에 들어간 것으로 풀이된다.

하지만 위중증·사망 지표는 개선되지 않고 있다. 이날 위중증 환자는 1105명으로 전날 1084명보다 21명 늘어나 역대 최다치를 경신했다. 위중증 환자는 닷새 연속 1000명 이상으로 집계되고 있으며, 지난 22일부터 나흘째 매일 역대 최다치를 경신했다.

사망자도 105명 발생해 누적 사망자는 5176명이 됐다. 하루 100명 이상의 사망자가 발생한 날은 이번이 두번째다. 23일 109명의 사망자가 나왔었다. 오미크론 변이 바이러스 감염자는 81명 늘어 누적 343명이다.

이날 신규 확진자를 감염경로로 보면 지역발생이 5767명, 해외유입이 75명이다. 지역발생 확진자는 서울 2091명, 경기 1663명, 인천 398명 등으로 수도권에서 총 4152명(72.0%)이 나왔다. 비수도권에서는 부산 340명, 경남 212명, 강원 147명, 충남 161명, 경북 127명, 전북 114명, 대구·대전 각 102명, 충북 83명, 광주 76명, 울산 62명, 전남 53명, 세종 21명, 제주 15명 등 총 1615명(28.0%)이다. 해외유입 확진자는 75명으로, 전날(70명)과 비교해 5명 많다.

전날 하루 선별진료소의 의심환자 검사건수는 6만5662 건, 임시선별검사소의 검사 건수는 19만5207건으로 총 26만869건의 검사가 이뤄졌다.

한편 국내 코로나19 백신 접종 완료율은 이날 0시 기준 82.4%(누적 4230만7415명)이며, 3차접종은 전체 인구의 29.4%(1511만4773명)가 마친 것으로 집계됐다.

