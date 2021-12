크리스마스 한파 속 남부지역 곳곳에 눈...서울 영하 11도

[아시아경제 이현우 기자] 크리스마스이자 토요일인 25일 서울과 수도권 지역이 영하 11도까지 내려가는 등 한파가 지속되는 가운데 남부지역 곳곳에는 눈이 내리겠다.

이날 오전 5시 기준 주요 지역의 기온은 서울 -11.4도, 인천 -11.1도, 수원 -10.2도, 춘천 -7.3도, 강릉 -0.5도, 청주 -7.5도, 대전 -6.8도, 전주 -4.6도, 광주 -2.1도, 제주 4.0도, 대구 -3.7도, 부산 0.2도, 울산 -1.5도, 창원 -1.8도 등이다. 아침 최저기온은 -17∼-2도, 낮 최고기온은 -8∼2도로 예보됐다.

아침 기온은 수도권과 강원내륙·산지, 충청내륙, 전북 동부를 중심으로 -15∼-10도, 그 밖의 전국 대부분 지역에서 -5도 이하로 전날보다 급격히 떨어지고, 바람도 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮아 매우 춥겠다.

충남권과 전라권 서부, 제주도는 대체로 흐리고 가끔 눈이 내리겠다. 강원 영동과 경북 북부 동해안은 오전까지 대체로 흐리고 가끔 눈이 오겠고, 전북 남동부와 전남 북동부 구름이 많고 가끔 눈이 날리겠다.

오는 27일까지 예상 적설량은 제주도 산지, 울릉도·독도 10∼30㎝, 전라 서해안 5∼15㎝, 강원 영동과 전라권 서부 내륙, 제주도(산지 제외) 3∼8㎝다. 충남권과 서해5도, 경북 북부 동해안은 이날에만 1∼5㎝의 눈이 내리겠고, 전북 남동부와 전남 북동부는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0m, 서해 앞바다에서 1.5∼4.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 2.0∼6.0m, 서해 3.0∼5.5m, 남해 1.5∼5.0m로 예상된다.

