<승진>

◇부사장 ▲전략기획그룹 정봉현

< 신규선임>

◇부사장▲글로벌사업그룹 서승현

◇상무 ▲고객트라이브 유민철

<전보>

◇부사장

▲퇴직연금사업그룹 이영종

◇상무

▲리스크관리그룹 조형엽 ▲금융소비자보호총괄책임자 이영재

◇본부장 직무대행

▲WM본부 김경훈

◇챕터장

▲고객전략챕터 서상현 ▲채널지원챕터 서혜라 ▲마케팅챕터 김지철 ▲원신한추진챕터 현설영

◇팀장

▲제휴사업팀 임정일 ▲FC1지원팀 최도유 ▲FC2지원팀 조규근 ▲디지털사업팀 신수연 ▲헬스케어사업팀 이현식 ▲특별계정운용팀 류진호 ▲부동산금융팀 최수성 ▲고객컨택센터 김근혜

◇센터장

▲롯데홈쇼핑 경기센터 양상진 ▲GS SHOP 인천센터 서봉록 ▲열심히 청주센터 김도훈 ▲삼성카드/GS/롯데홈쇼핑 호남센터 최동채 ▲파슬 구리센터 백승일 ▲신한 미디어을지로센터 이창우

◇지점장

▲한성VM지점 이길상 ▲부산VM지점 유현규 ▲부천VM지점 정광영 ▲파워ACE지점 이도건 ▲스타ACE지점 이덕재 ▲센트럴ACE지점 최선진 ▲보람ACE지점 오준석 ▲PREMIER 서울지점 이장일 ▲PREMIER 중부지점 나경욱 ▲중계지점 곽은영 ▲신강남지점 고현학 ▲춘천지점 김범중 ▲강릉/원주지점 박종국 ▲PREMIER 로얄지점 김진환 ▲구월지점 설세원 ▲PREMIER 일산지점 오청원 ▲분당지점 김상기 ▲MEGA PREMIER 청주지점 이영재(수석단장) ▲보령지점 여수열 ▲울산지점 박철현 ▲영남지점 홍승모 ▲PREMIER 동군산지점 장익희 ▲전북지점 조우현 ▲상무지점 임정훈 ▲PREMIER 탐라지점 설두환 ▲제주/서귀포지점 김창선

◇사업단장

▲수도권2GA사업단 이남희 ▲수도권4GA사업단 팽용운 ▲수도권5GA사업단 변재우

