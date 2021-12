박일호 밀양시장 "연말연시 외출·사적 모임 최대한 자제 당부" … 대시민 호소문 발표

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시에 코로나19 감염이 연일 확산하면서 방역 당국에 비상이 걸리자 지자체장이 호소에 나섰다.

박일호 밀양시장은 24일 시청 브리핑룸에서 긴급 기자회견을 열고 대시민 호소문을 발표했다.

박 시장은 "최근 발생한 확진자 대부분이 가족 또는 지인 간 접촉으로 인한 감염으로, 학교·직장·가정 등 일상생활 속에서 확진자가 계속 늘고 있다"고 말했다.

이어 "이번 주말과 연말연시에 최대한 외출, 사적 모임을 자제하길 부탁드린다"며 "증상이 있을 시 즉시 코로나19 검사를 해주시고, 3차 접종에도 적극적으로 참여해주시길 당부드린다"고 말했다.

전국적으로 코로나19 하루 확진자 수가 7000명을 넘고 있는 가운데, 밀양에서도 12월 들어 24일 오후 2시 기준 136명의 확진자가 나오며 확산세가 커지고 있다.

