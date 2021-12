경북도, 올해 경북 환경상 줄줄이 꿰차

2021년 환경 분야 시책평가 대상·최우수·우수 3관왕



범시민 청결 운동·불법투기 폐기물 조기 적발 등 성과

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경상북도가 2021년 환경 분야 시책평가에서 올해 경북 환경상 대상과 최우수, 우수상을 모두 거머쥐었다.

김천시와 칠곡군은 올해 경북 환경상 대상을 안았고 안동시와 의성군은 최우수, 상주시와 성주군이 우수상을 받았다.

경북 환경상은 1997년 도입돼 매년 환경 분야 정부 합동 평가 실적과 환경 예산확보 비율, 시·군별 특수시책 등을 평가해 우수 시·군을 선정하고 표창과 인센티브를 수여한다.

올해는 정부 합동 평가 6개 분야 점수와 환경 분야 예산 확보 비율을 정량평가하고 4개 분야의 특수시책과 우수사례 발표회를 거쳐 최종 선정했다.

대상으로 선정된 김천시는 정부 합동 평가에서 우수한 성적을 거뒀고 Happy together 김천 범시민 청결 운동을 펼쳐 환경보전과 자원순환에 대한 인식을 높였다.

칠곡군은 폐업한 공장과 창고 등을 감시원이 상시 순찰해 불법투기 폐기물 700여t을 조기 적발하고 공공기관 다회용 컵 사용과 너도나도 텀블러 캠페인을 벌였다.

안동시는 실시간 IoT 수질·대기 모니터링 시스템 구축, 의성군은 한센인 정착촌 슬레이트 건축물 정비사업을 추진해 높은 점수를 받았다.

상주시는 신재생에너지 및 온실가스 저감 사업을, 성주군은 영농 폐비닐 수거처리 개선사업 등을 시행한 성과를 인정받았다.

이철우 지사는 “환경은 도민 생활에 직접적으로 영향을 미쳐 반드시 개선하고 보전해야 한다”라며 “좋은 환경을 미래 세대에게 물려줄 수 있도록 더 노력하자”고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr