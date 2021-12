윤석열 "공공임대주택 연 평균 10만호 공급…임대보증금 무이자 대출"

주거 약자 지원 대책 발표



주거급여 대상자 소득 기준 중위소득 46%→50%

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 주거 약자를 위한 대책으로 공공임대주택으로 연 평균 10만호를 공급하겠다고 24일 발표했다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "주거 약자에 대한 국가적 지원을 절대 미룰 수 없는 과제"라며 이처럼 밝혔다.

그는 공공임대주택 공급을 늘리는 동시에 "30년 이상 노후된 공공임대주택은 복합개발이나 리모델링을 통해 개선하겠다"며 "민간 임대주택 사업자가 공급량의 30%를 주거 취약 계층에게 시장 가격의 3분의 2 이하 가격으로 임대할 경우 그에 따른 세제 혜택을 주겠다"고 했다.

윤 후보에 따르면 우리나라 전체 가구의 3.7%가 비닐하우스, 판자집, 고시원 등에 살고 있다. 윤 후보는 "이 분들이 더 나은 집으로 이주할 수 있도록 임대보증금을 무이자로 빌려 드리고 부담을 덜어드리기 위해서 이사비를 바우처로 지원하겠다"고 했다.

이어 "주거급여 대상자 소득 기준을 중위소득 46%에서 50%로 확대하겠다"며 "기후변화로 인한 피해도 최소화하도록 혹서기 지원 제도를 신설하고, 관리비도 주거급여의 일부로 산정하겠다"고 밝혔다. 청년 1인가구 분리 기준 연령이 30세인 만큼 청년 주거급여 대상 기준 연령을 30세 미만으로 낮추겠다고 덧붙였다.

