크리스마스 이브... 명동성당 구유 찾는 시민들

크리스마스를 하루 앞둔 24일 서울 중구 명동성당 앞에 말구유가 설치돼 있다. 25일 0시 이곳에서 아기 예수를 말구유에 안치하는 구유 예절이 열릴 예정이다. 이어 명동성당 대성전에서 정순택 대주교 주례로 주님 성탄 대축일 미사가 진행된다.

