강동경찰서, 보이스피싱 은행원에 감사장·신고포상금 수여

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강동경찰서가 112신고를 통해 보이스피싱 피해를 예방한 은행원 3명에게 감사장과 신고포상금을 수여했다.

강동서는 오유나 우리은행 상일동역지점 계장에게 서울경찰청장 감사장과 포상금을, 박지원 신한은행 고덕동지점 주임과 허혜란 우리은행 고덕금융센터 차장에게 강동경찰서장 감사장과 포상금을 지급했다고 24일 밝혔다.

오 계장은 지난달 26일 현금 1400만원을 인출하려는 피해자 A씨의 행동이 부자연스러운 것을 눈치채고 112에 신고해 피해를 예방했다. A씨는 이미 보이스피싱 일당에게 800만원을 전달했지만 오 계장의 신고 덕에 추가 피해는 막은 것으로 알려졌다. 앞서 지난 4월에도 오 계장은 1300만원의 현금을 인출하려는 또다른 피해자의 행동을 이상하게 여겼고 경찰에 신고해 범죄 피해를 막은 바 있다.

박 주임은 6600만원을 인출하려는 피해자 B씨가 사용처에 대해 답을 하지 못하고 머뭇거리자 즉시 112에 신고 피해를 막았다. B씨는 "은행을 사칭하며 저금리 대출로 바꿔주겠다는 말에 속아서 전날 1억원의 피해를 당한 뒤였지만 은행원 덕분에 6600만원의 추가 피해는 입지 않아 그나마 다행이다"라고 말했다.

허 차장은 지난 20일 현금을 인출하려는 피해자 C씨를 보고 수상한 낌새를 느껴 경찰에 신고했다. C씨는 "저금리 대환 대출을 받으려면 기존 대출금을 상환해야 한다고 해 2000만원을 전달했음에도 금융감독원의 대출규제자 명단에 등록됐으니 대출신청금의 35%를 보증금으로 추가 납부해야 한다고 해서 급한 마음에 2240만원을 전달하려고 했다"고 했다. 경찰은 C씨가 돈을 건네주려고 약속한 장소에서 잠복하다 일당 2명을 검거했다. 이들은 50대 아버지와 20대 아들로 아버지는 지난 22일 구속됐다.

강상길 강동서장은 "저금리 대출이나 정부지원 대출이라면서 입금 또는 현금을 전달하라고 요구하거나 약관 위반으로 고발될 수 있다며 기존 대출금 상환을 요구하는 전화 또는 문자는 100% 사기라는 사실을 꼭 기억해 달라"며 "전화나 문자로 오는 대출 관련 내용은 모두 사기라는 점을 잊지 말아야 한다"고 강조했다.

