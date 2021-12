한국블록체인협회 "가상자산사업자 신고 심사 마무리 환영…실명계좌 발급 검토해야"

24개사 가상자산사업자 신고 심사 통과

[아시아경제 공병선 기자] 한국블록체인협회는 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)의 가상자산사업자 신고 심사 마무리에 대해 환영하면서도 실명계좌 발급을 전향적으로 검토해야 한다고 의견을 밝혔다.

24일 오갑수 한국블록체인협회 회장은 FIU의 가상자산사업자 신고 심사 결과를 두고 “촉박한 일정에도 가상자산사업자 신고 심사 일정을 마무리한 것을 환영한다”며 “우리 업권은 제도권의 본격 편입을 향한 발걸음에 한층 속도를 내게 될 것”이라고 밝혔다.

지난 9월 42개 업체들은 특정금융정보법 개정안의 시행에 앞서 FIU에 가상자산사업자 신고를 했다. 거래소 19개사와 지갑 및 보관사업자 5개사 등 24개사 심사를 통과했으며 이 가운데 한국블록체인협회 회원사는 거래소 17개사와 지갑사업자 1개사다.

다만 한국블록체인협회는 아쉬운 점도 토로했다. 오 회장은 “지난 신고 과정에서 다수의 거래소들이 충분한 능력을 갖췄음에도 실명계좌 발급 직전에서 무산된 바 있다”며 “1차적으로 신고 수리가 완료된만큼 이제는 실명계좌 발급과 관련해서도 금융당국과 은행권의 전향적 인식 제고가 필요하다”고 말했다.

신고된 사업자들이 안전한 사업자를 의미하지 않는다는 금융당국의 입장에 대해서 한국블록체인협회는 본연의 역할에 매진하겠다는 입장을 밝혔다. 오 회장은 “당국의 이러한 설명이 한국블록체인협회의 존재 이유이자 협회가 추구하는 최고의 가치”라며 “협회는 그 동안 투자자 보호와 시장질서 확립 등을 최우선 과제로 삼고 있다”고 밝혔다.

