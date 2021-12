한국남동발전여수본부, 희망2022나눔캠페인 성금 전달

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 한국남동발전㈜여수발전본부(본부장 신윤오)가 지난 23일 희망2022나눔캠페인 이웃돕기 성금 2100만 원을 전남사회복지공동모금회에 전달했다.

전달식에는 김동극 전남사회복지공동모금회 사무처장, 신윤오 한국남동발전(주)여수발전본부 본부장 및 임직원이 참석해 자리를 빛냈다.

성금은 여수지역 사회복지시설 및 기관 12개소에 온누리 상품권으로 지원된다.

신윤오 본부장은 “추운 연말 어려운 이웃들에게 따뜻한 온정을 전할 수 있어 기쁘다”며“연말연시 소외된 이웃이 없도록 앞으로도 사회공헌활동에 적극 동참해 지역복지 향상에 기여할 수 있는 기업이 되겠다”고 말했다.

한편 한국남동발전㈜여수발전본부는 지역사회 대표 에너지 공기업으로써 지역경제 활성화에 앞장서고 있다.

지난 2017년부터 매년 지역을 위한 나눔에 적극 동참해 노후된 사회복지시설의 기능보강 및 차량지원사업, 주거 취약계층에 주택개보수 지원, 장애인 자활 및 자립지원, 독거노인 정서지원 사업 등 다양한 사회공헌을 펼치고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr