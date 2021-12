"안 오르는게 없다"…치솟는 장바구니 물가에 서민들 울상

달걀·돼지고기 등 식자재 줄줄이 가격 인상

시민들 "안 오른 게 뭐냐…팍팍하다"

전문가 "내년 상반기까지 물가 상승 계속될 것"

[아시아경제 허미담 기자] 연말연시를 앞두고 고공행진 중인 밥상물가에 서민들의 한숨이 깊어지고 있다. 돼지고기·채소 등 주요 식재료 가격이 오른 상황에서 각종 가공식품은 물론 자장면·백반 등 외식 메뉴 가격까지 줄줄이 오르자 시민들의 살림살이가 더욱 팍팍해지고 있다.

상황이 이렇자 시민들은 "외식은커녕 집밥도 해먹기 부담스러울 지경"이라고 토로하고 있다. 전문가는 물가 상승세가 내년 상반기까지 지속될 것으로 전망했다.

최근 신선식품을 포함한 각종 식자재 가격이 오르고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 23일 기준 전국 평균 계란값(특란 30개)의 평균 소비자가격은 6392원으로 1년 전인 5645원보다 13.2% 올랐다. 지난달까지만 해도 5000원대를 유지했으나, 최근 조류인플루엔자(AI) 확산 등으로 공급이 부족해지면서 6000원대로 뛰었다.

돼지고기와 소고기 가격도 상승세를 보인다. 지난 17일 기준 국산 냉장 삼겹살(100g) 가격은 2785원으로, 1년 전에 비해 28.4% 비쌌다. 한우 등심(100g) 가격도 1만4019원으로 1년 새 17.4% 올랐다.

주요 식재료 가격이 오르면서 외식 물가도 함께 치솟는 중이다. 한국소비자원 가격정보 종합포털 '참가격'에 따르면 올해 11월 서울의 대표 외식 품목 8개 가운데 7개의 가격이 1년 전보다 올랐다. 김치찌개 백반 1인분은 5.1% 오른 7077원, 자장면 한 그릇은 6.6% 오른 5615원이었다.

상황이 이렇자 시민들은 팍팍한 살림살이에 한숨을 내쉬고 있다. 서울에서 자취하는 직장인 김모씨(26)는 "외식하는 거나 집밥 먹는 거나 지출에 큰 차이가 없다"면서 "물가 상승을 이렇게 크게 체감한 적은 처음인 것 같다. 안 오른 품목이 없다. 계란 가격도 AI 때문에 더 오를 것 같은데 걱정"이라고 토로했다.

온라인 커뮤니티에서도 치솟는 밥상물가에 불만을 토로하는 글들을 적지 않게 볼 수 있다. 한 누리꾼은 맘카페를 통해 "살인적인 물가에 무서울 지경이다. 오른 물가만 보면 화가 난다"며 "물가나 집값이나 내려갈 것 같지 않다. '월급 빼고 다 오른다'는 말이 맞다"고 했다.

문제는 물가 상승세가 내년까지 이어지는 것은 물론 이러한 상승세를 막을 뾰족한 수가 없다는 데 있다. 한국은행이 최근 발표한 11월 생산자물가지수는 112.99(2015년 100 기준)로 집계됐다. 이는 1965년 1월 통계 작성 이래 역대 최고치로, 생산자물가지수는 지난 4월 이후 8개월째 사상 최고치를 계속 경신하고 있다.

생산자물가 상승은 소비자물가 상승으로 직결된다. 결국 천정부지로 치솟은 물가가 앞으로 더 가파른 오름세를 보일 수 있다는 것이다.

다만 정부는 석유류 오름세 둔화 등으로 내년에는 물가가 안정될 가능성이 크다는 입장이다. 이억원 기획재정부 1차관은 지난 17일 열린 '2022년 경제정책방향' 사전브리핑에서 "내년에는 공급 측 상승률이 둔화될 것"이라며 "농축수산물 작황이 좋아졌고 글로벌 에너지 가격은 올해 말이나 내년 초 피크에서 약간씩 내려가는 상고하저의 흐름으로 갈 것으로 보고 있다"고 말했다.

한편 전문가는 내년 상반기에도 물가 상승세는 지속될 것으로 전망했다. 이은희 인하대 소비자학과 교수는 "생산자물가지수가 계속해서 상승하고 있다. 생산자물가지수는 일정한 시간을 두고 소비자물가지수에 반영된다. 그렇기 때문에 물가 상승 흐름은 내년 상반기까지 계속될 것 같다"고 분석했다.

이어 "물가가 오르면 서민들의 어려움이 더욱 가중된다. 또, 물가가 오를 경우 홀로 의식주 비용을 감당해야 하는 1인 가구는 타격을 더욱 크게 느낄 수 있다"고 덧붙였다.

