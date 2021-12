[골프토픽] 코다 "내가 ‘올해 최고의 샷’ 주인공~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…세계랭킹 1위 넬리 코다(미국·사진)가 최고의 샷의 주인공이 됐다.

미국 골프채널은 24일(한국시간) 올해 나온 최고의 샷 ‘베스트 15’를 선정해 발표했다. 코다의 샷은 6월 메이저 KPMG위민스 PGA챔피언십에서 나왔다. 최종일 5번홀(파5)에서 243야드를 남기고 7번 우드로 친 두 번째 샷은 홀 50㎝ 옆에 붙으며 ‘탭 인 이글’로 연결됐다. 자신의 메이저 첫 우승의 발판을 마련한 완벽한 샷이었다. 이 대회 우승으로 생애 첫 ‘넘버 1’에 등극했다.

2위는 필 미컬슨(미국)이 5월 메이저 PGA챔피언십에서 보여준 샷이었다. 최종일 5번홀(파3) 벙커에서 친 샷을 버디로 성공시켰다. 3위는 빅토르 호블란(노르웨이)이다. 9월 투어챔피언십 1라운드 5번홀(파4)에서 나무를 넘긴 두번째 샷이 그대로 홀 안으로 들어가는 진기명기를 연출했다. 4위는 패트릭 리드(미국)가 10월 버뮤다챔피언십 첫날 17번홀(파5)에서 작성한 ‘210야드 샷 이글’이다.

