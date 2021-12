美 증시 훈풍에 코스피 3000선 탈환

[아시아경제 이민지 기자] 미국 증시가 오미크론 변이 바이러스 우려 완화로 오름세를 지속한 가운데 국내 증시도 관련 영향을 받아 장 초반 상승세를 지속하고 있다.

24일 코스피는 전 거래일 대비 0.68%(20.28포인트) 오른 3018.45를 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.38%(11.31포인트) 오른 3009.48로 장을 시작했다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 568억원, 1069억원어치 주식을 샀다. 개인은 홀로 1623억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목은 대부분 오름세를 보였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 700 등락률 +0.88% 거래량 3,178,960 전일가 79,900 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 “벌써 다 보여줬다” 새해 첫 삼성폰 '갤럭시S21 FE'… 사진 이어 영상까지삼성전자 참여 글로벌협의체 8K 협회, 아마존 합류…8K 생태계 확장 가속감사합니다 “코이즈”로 1억 벌었습니다! 후속株 또 갑니다, 선착순 마감 close (0.63%), SK하이닉스(1.18%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 384,500 전일대비 6,500 등락률 +1.72% 거래량 95,828 전일가 378,000 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"네이버, 4분기도 견조한 성장…메타버스 순항"'삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전코스피 3000선 재탈환 할까.. 상승세 지속 close (0.53%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,500 등락률 +1.33% 거래량 302,319 전일가 113,000 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 재탈환 할까.. 상승세 지속[굿모닝증시] 오미크론 봉쇄 우려 완화에 뜬 '증시'[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close (0.88%). 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 4,500 등락률 +2.15% 거래량 205,751 전일가 209,000 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 엔진개발센터 없앤 현대차…전동화 개발에 박차가한다기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신'"더 이상 늦출 수 없어"…현대차 등 완성차업계, 내년 1월 중고차 시장 진출 공식화 close (1.44%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 630,000 전일대비 4,000 등락률 -0.63% 거래량 47,210 전일가 634,000 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로] 끝없는 내리막 LG화학…배터리 제외한 매력은LG화학·LG에너지솔루션 노사, 자발적 나눔으로 7000만원 기부'삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전 close (0.16%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 651,000 전일대비 8,000 등락률 +1.24% 거래량 50,334 전일가 643,000 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "삼성SDI, 4분기 기대 밑돌겠지만 성장은 지속"오미크론 누른 반도체…코스피 강보합 마감 '외인 추격 매수' 코스피 강보합 유지…코스닥도 '반등' close (0.78%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 1,200 등락률 +1.43% 거래량 313,661 전일가 84,200 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 기술력·디자인·안정성·실용성·고객맞춤…불황 이겨낸 기업의 '백신''반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (0.48%), 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 60,600 전일대비 100 등락률 +0.17% 거래량 134,178 전일가 60,500 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴 close (0.17%)등은 오름세를 보였다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.37%(3.73포인트) 오른 1007.04를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.47%(4.74포인트) 상승한 1008.05로 장을 출발했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 425억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 391억원, 22억원어치 주식을 팔았다.

코스닥지수 상위종목도 대부분 오름세를 이어갔다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 81,200 전일대비 300 등락률 +0.37% 거래량 110,911 전일가 80,900 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝낙폭 줄인 코스피 '2990선' 회복..."연말까지 대형주·방어주 투자 전략 유효" close (0.37%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 502,500 전일대비 6,000 등락률 -1.18% 거래량 37,737 전일가 508,500 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 '삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까오미크론 우려 완화에 '코스피 상승세' close (0.04%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 124,800 전일대비 400 등락률 +0.32% 거래량 59,297 전일가 124,400 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 '삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전코스피 3000선 재탈환 할까.. 상승세 지속오미크론 누른 반도체…코스피 강보합 마감 close (0.08%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 209,700 전일대비 200 등락률 -0.10% 거래량 140,629 전일가 209,900 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까오미크론 우려 완화에 '코스피 상승세'오미크론 누른 반도체…코스피 강보합 마감 close (.48%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 114,500 전일대비 1,500 등락률 +1.33% 거래량 302,319 전일가 113,000 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000선 재탈환 할까.. 상승세 지속[굿모닝증시] 오미크론 봉쇄 우려 완화에 뜬 '증시'[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일 close 게임즈(0.45%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 180,500 전일대비 1,600 등락률 +0.89% 거래량 221,533 전일가 178,900 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까"한국비엔씨” 뛰어 넘는다, 임상3상 관련株 갑니다, 또 한번의 역사기록! close (0.11%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,200 전일대비 1,100 등락률 +0.87% 거래량 24,494 전일가 127,100 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴'외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜 코스피, 오후들어 하락 전환…개인 순매도 지속 close (0.39%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,850 전일대비 250 등락률 +0.74% 거래량 111,680 전일가 33,600 2021.12.24 09:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-22일코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close (0.15%) 등도 상승했다.

김세헌 키움증권 연구원은 “이날 증시는 미국 증시 사상 최고치 경신 영향을 받아 강세 흐름을 보일 것”이라며 “다만 크리스마스 연휴를 앞두고 소화 매물이 출회되면서 추가 상승 폭이 제한적일 수 있다는 점은 염두에 둬야 할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr