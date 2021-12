“물류센터 소방안전 디지털 혁신” KT, 쿠팡과 업무협약 체결

소방시설안전 서비스의 물류센터 적용… 화재 위험 감소 및 신속한 대응

[아시아경제 구은모 기자] KT가 쿠팡과 물류센터 안전과 사고 예방을 위해 손을 잡는다고 24일 밝혔다.

두 회사는 ▲물류센터 소방안전 분야의 지능화 및 디지털화 ▲쿠팡 물류센터 대상 KT 소방안전 DX솔루션 적용 ▲AI기반의 소방안전 플랫폼 고도화 개발 ▲물류센터 통합안전관리 등을 함께 추진한다.

KT는 지난 10월 소방시설안전(FPS24) 서비스를 출시했다. 소방시설안전 서비스는 화재 수신기와 연동해 소방장비의 현황, 화재감지 등의 정보를 실시간으로 건물의 소방 담당자에게 제공한다. KT는 24시간 화재감시 및 실시간 대응을 통해 재산과 인명피해 최소화를 목표로 하고 있다.

KT는 전국 쿠팡 물류센터에 소방시설안전 서비스를 적용한다는 계획이다. KT는 소방시설안전 서비스를 쿠팡 물류센터 소방시설에 적용해 화재수신기의 동작상태를 24시간 모니터링하는 체계를 구축해 수신기 오작동 등을 방지할 수 있게 된다. 쿠팡은 이번 협력으로 화재발생 위험을 낮추고 화재 발생 시에도 신속한 대응이 가능한 체계를 구축한다. 두 회사는 이번 협력을 시작으로 안전보건환경(EHS) 기반의 물류센터 디지털 혁신의 주도 사업자가 되겠다는 계획이다.

라이언 브라운 쿠팡 환경보건안전 총괄 부사장은 “쿠팡은 지난해 이후 환경안전 인력을 대규모로 채용하며 근로자의 안전보건을 최우선으로 하는 정책을 시행하고 글로벌 소방안전기준을 수립해 나가고 있다”며 “KT와의 이번 협력으로 한 차원 높은 수준의 소방안전 관리역량을 확보하게 됐다”고 밝혔다.

송재호 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,800 전일대비 300 등락률 +0.92% 거래량 282,164 전일가 32,500 2021.12.24 09:31 장중(20분지연) 관련기사 [2022 핫 IT기업④] KT 구현모호, 디지털 플랫폼 기업 '체질변화ing'내년부터 내일배움카드로 삼성청년SW아카데미 참여 가능청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요" close AI·DX융합사업부문장은 “KT는 꾸준히 준비해온 소방안전 DX 솔루션을 쿠팡 물류센터에 적용해 물류센터의 안전을 위해 협력하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “KT와 쿠팡은 소방안전 분야 외에도 물류센터의 안전보건환경(EHS) 및 디지털 물류 등 시너지를 창출할 수 있는 다양한 분야에서 실질적인 결과를 선보이겠다”고 말했다.

