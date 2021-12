[클릭 e종목]엠씨넥스, 내년 자율주행 카메라 매출 본격화 ‘목표주가↑’

[아시아경제 이선애 기자] 대신증권이 엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스피 증권정보 현재가 56,000 전일대비 2,700 등락률 +5.07% 거래량 584,938 전일가 53,300 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 올해 이사한 기업들, 주가 성적 '함박웃음'[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 7만원으로 11% 상향한다고 밝혔다. 이는 내년 매출과 영업이익을 종전대비 각각 8.3%, 27%씩 상향한 데 따른 조정이다.

2022년 엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스피 증권정보 현재가 56,000 전일대비 2,700 등락률 +5.07% 거래량 584,938 전일가 53,300 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 올해 이사한 기업들, 주가 성적 '함박웃음'[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 가 경쟁우위를 확보한 구동계(OIS)와 전장용 카메라의 매출 증가로 수익성이 큰 폭으로 개선될 전망이다. 2022년 전체 매출은 1.34조원(35.8% yoy)으로 최고 실적 예상, 영업이익은 807억원으로 190%(yoy) 증가해 본격적인 성장 시기로 추정한다. 이에 2022년 상반기 최선호주 유지한다.

2022년 매출과 영업이익의 큰 폭 증가 배경은 우선 2019년 이후에 카메라모듈이 수량(Q)과 가격(P)의 동시 증가가 예상되서다. 폴더블폰 확대(2021년 770만대에서 2022년 1480만대로 추정) 및 갤럭시A시리즈에 5G 적용이 본격화되면서 삼성전자의 전체 스마트폰 판매량은 3억대로 8.5%(yoy) 증가 추정한다. 또한 갤럭시A시리즈에 손떨림보정부품(OIS) 채택이 2021년 2개에서 2022년 다수 모델로 확대 예상한다.

박강호 대신증권 연구원은 "OIS 채택이 프리미엄(갤럭시S)에서 보급형(갤럭시A)까지 확대되면 카메라모듈 업체에게 평균공급단가(ASP) 상승으로 2022년 높은 매출 성장이 예고된다"면서 " 엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스피 증권정보 현재가 56,000 전일대비 2,700 등락률 +5.07% 거래량 584,938 전일가 53,300 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 올해 이사한 기업들, 주가 성적 '함박웃음'[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 는 유일하게 프리미엄과 보급형 모델을 동시에 OIS를 공급, 경쟁업체대비 성장의 차별화 요인을 갖는다"고 전했다. 구동계(OIS) 매출은 2022년 1872억원으로 98% 증가 추정한다.

또한 2022년 카메라모듈 산업의 특징은 자율주행향 매출의 본격화로 판단한다. 자동차 업계는 자율주행을 적용한 자동차 생산 확대로 카메라모듈 업체는 매출 증가로 연결된다. 엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스피 증권정보 현재가 56,000 전일대비 2,700 등락률 +5.07% 거래량 584,938 전일가 53,300 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 올해 이사한 기업들, 주가 성적 '함박웃음'[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일연말연초 투자 공식 '실적'…내년 영업이익 상향 종목은? close 는 중견 카메라모듈 업체 중 매출이 가장 많다. 박 연구원은 "2021년 1521억원(예상)에서 2022년 1977억원, 2023년 2355억원으로 추정한다"면서 "또한 2022년 하반기에 국내 자동차 업체로 DCU 매출이 시작되면 2023년 추가적 매출을 예상하며 전장향 카메라모듈 매출이 상대적으로 높기 때문에 경쟁사대비 밸류에이션의 상향이 가능하다고 판단한다"고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr