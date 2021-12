[e공시 눈에 띄네] - 23일 코스피

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 1,500 등락률 +0.70% 거래량 60,313 전일가 214,500 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '외국인·기관'순매수…코스피, 긴축 우려에도 3000선 지켜삼성화재, '다이렉트 착' 홈페이지 방문자 100만명 늘어'내년 과제 산적' 보험사들 조직개편 박차 close = 대표이사를 최영무에서 홍원학으로 교체. 일신 상의 사유로 인한 사임과 신규 선임.

▲ 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 896,000 전일대비 5,000 등락률 -0.55% 거래량 68,267 전일가 901,000 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 모더나 2000만회분 추가계약… 내년 백신 최대 1억4000만회분 확보'삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까 close = 유럽 소재 제약사와 673억 9928만원 규모의 바이오의약품 위탁생산계약 의향서 체결. 계약상대는 경영상 비밀유지 사유로 내년 3월 31일 이후 공개할 예정.

▲삼성전기= 내년 4월 1일 베트남 법인에 1조 137억원 금전대여 결정. 자기자본의 17.2%. 금전대여 기간은 오는 2029년 3월 31일. 이자율은 1.7%. 베트남 법인 패키지기판 투자재원.

▲KTB투자증권= 8000억원 규모 단기차입 결정. 자기자본의 135.7%. 차입형태는 기업어음, 금융기관 차입, 사모사채, 기타차입 등. 단기차입금 총액은 2조원에서 2조8000억원으로 증가. 회사 측은 안정적인 운영자금 조달을 위한 차입 한도 확보라고 밝혀.

▲ 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,750 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 225,205 전일가 31,600 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고[재계 미래로 뛴다②] 발빠른 8월인사…체질 확 바꾼 한화 close = 종속회사인 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 31,750 전일대비 150 등락률 +0.47% 거래량 225,205 전일가 31,600 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ㈜한화·한화솔루션, '기업지배구조헌장' 공표국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고[재계 미래로 뛴다②] 발빠른 8월인사…체질 확 바꾼 한화 close EU에너지솔루션(Hanwha EU ENERGY Solutions SE)이 1조42억639만원 규모의 주주배정 유상증자 결정. 이번 유상증자는 보통주 1000만주를 신주 발행하며 확정발행가는 10만426원. 발행 목적은 타법인 증권 취득 자금.

▲대한항공= 대한토지주택공사에 서울시 종로구 송현동 48-3 외 21필지를 5578억9712만원에 처분. 처분 예정일은 내년 6월 30일. 처분목적은 '재무구조 개선'이라고 밝혀.

▲한국토지신탁= 대표이사를 김정선·최윤성으로 교체.

▲카카오페이증권= 1468억7506만원 규모의 주주배정 유상증자를 결정. 운영자금 조달목적.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr