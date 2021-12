푸틴, 서방 향해 "러시아에 안보 보장해야"

[아시아경제 금보령 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 "서방은 러시아로부터 자신들의 안보를 보장하라고 요구할 게 아니라, 즉시 러시아에 안보를 보장해줘야 한다"고 23일 주장했다.

AP통신 등 외신에 따르면 푸틴 대통령은 이날 모스크바에서 진행한 연례 기자회견에서 이같이 밝혔다.

그는 러시아의 문 앞에 미사일을 배치하지 않도록 요구하는 것은 지나친 것이 아니라는 입장이다.

최근 미국 등 서방에 러시아의 안보 보장 방안을 제시한 푸틴은 "공은 서방으로 넘어갔다"며 '다음 달 제네바에서 미국과 안보보장 협상을 할 것"이라고 얘기했다.

푸틴 대통령은 우크라이나의 공격 가능성과 관련해 "러시아는 누구도 위협하지 않는다"고 말했다. 다만 우크라이나가 군사 작전을 준비하는 것 같다고 그는 언급했다.

이와 함께 푸틴은 중국과의 협력 방안을 내놨다. 푸틴 대통령은 "러시아는 중국과 첨단 기술 무기를 함께 개발한다"며 "러시아는 중국과 상호 신뢰하고 있으며 세계 안정에 함께 기여하고 있다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr