"롯데, 中선양 테마파크 매각 검토…최소 1.9조원"

[아시아경제 금보령 기자] 롯데그룹이 중국 선양에서 추진하고 있던 테마파크 사업의 매각을 검토하는 것으로 나타났다.

23일 블룸버그통신에 따르면 롯데그룹이 중국 랴오닝성 선양의 '테마파크' 프로젝트를 최소 16억 달러(약 1조9008억원)에 매각하는 방안을 고려하고 있다.

블룸버그통신은 이번 사안에 정통한 익명의 소식통들을 인용하면서 롯데가 자문사를 선정해 투자자를 찾고 있다고 전했다. 소식통들은 현재 매각 검토가 진행되고 있으나 거래 여부는 장담할 수 없다고 얘기했다. 롯데가 복합단지를 그대로 유지할 가능성도 있어서다.

롯데는 2014년 선양에 롯데백화점을 개점하면서 인근에 테마파크와 아파트, 호텔, 사무실 등을 갖춘 '롯데타운' 계획을 추진한다고 발표한 바 있다. 그러나 주한미군 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 사태가 불거진 후 2016년 12월 중국 당국의 명령으로 공사가 멈췄다.

2019년 4월 중국은 시공 인허가를 내줬으나 코로나19 여파로 사업은 중지된 상황이다. 그사이 선양 롯데백화점도 지난해 4월 문을 닫았다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr