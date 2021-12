CJ대한통운 노조, 28일부터 총파업 돌입…'택배대란' 우려

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운 노동조합은 총파업 찬반투표를 진행한 결과 93.6% 찬성률로 오는 28일부터 무기한 전면 총파업에 돌입한다고 23일 밝혔다.

CJ대한통운 노조는 이날 오전 총파업 투표 찬반투표를 진행해 재적 조합원 2500명 중 2290명이 총파업 찬반 투표를 했다. 투표 결과 찬성률 93.58%다. 노조 측은 쟁의권이 있는 조합원 1700명이 이번 파업에 참가한다고 밝혔다.

노조 측은 이번 파업에 대해 "택배노동자 과로사 방지를 위해 맺은 사회적 합의를 외면한 채 택배노동자 처우개선을 위해 사용해야 할 택배요금 인상분으로 연간 3500억원의 추가이윤을 벌어들이고 있다"고 주장했다.

이어 "강신호 CJ대한통운 대표가 취임 직후인 4월 택배요금 170원 인상을 단행한 뒤 그중 51.6원만 사회적 합의 이행 비용으로 사용하고 나머지는 CJ대한통운의 영업이익으로 둔갑시켰다"고 비판했다.

노조 측은 "파업 초기 20%정도 정상 배송에 차질이 빚어질 것으로 예상된다"고 전망했다.

CJ대한통운 택배노조는 택배요금 인상액 공정분배, 별도요금 56원 폐지, 부속합의서 전면 폐지, 저상탑차 대책 마련, 노동조합 인정 등을 요구하고 있다.

CJ대한통운은 노조의 총파업 가결 이후 입장문을 통해 "사회적 합의 이행을 위한 회사의 노력을 폄훼하고 근거 없는 수치와 자료를 기반으로 한 일방적인 주장에 유감을 표하며 정상적인 경영 활동에 대한 왜곡과 비방은 즉각 중단돼야 한다"고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr