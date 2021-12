광주지역 코로나19 사망자 누적 37명



지난 1월 11명에 이어 두 번째로 높아

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주에서 코로나19 확진 판정을 받고 치료 중이던 50대 환자가 이틀 만에 숨졌다.

23일 광주시에 따르면 전날 밤 12시께 조선대 병원에서 코로나19 치료를 받던 광주 7327번 확진자가 사망했다. 광주지역 누적 사망자는 37명이다.

50대인 이 확진자는 지난 22일 북구의 한 요양병원에 발생한 집단감염 확진자 중 1명으로 조대 병원으로 이송된 뒤 치료중 이틀만에 사망한 것으로 확인됐다.

광주시는 코로나19 장례지침에 따라 선 화장 후 장례를 치르게 된다. 장사비용은 100% 국비로 지원한다.

한편 이달 들어 사망한 확진자는 현재까지 7명으로 이는 지난 1월 11명에 이어 두 번째로 많이 발생한 것으로 집계됐다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr