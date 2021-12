[포토]김부겸 국무총리, 영등포 타임스퀘어 방역현장 점검

[서울시 자치구 포토 뉴스]채현일 영등포구청장 김부겸 총리와 함께 타임스퀘어 방역현장 점검...김수영 양천구청장, 2021년 양천구 새마을지도자대회 참석...서대문구 ‘지속가능도시 서대문 미래를 품다!’란 캐치프레이즈 아래 지속가능비전 채택 비전선포식 개최

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 23일 오전 김부겸 국무총리와 함께 영등포 타임스퀘어를 방문해 현장 방역 상황을 점검했다.

이날 채 구청장은 시설 방역 관리 상황에 대한 브리핑을 듣고, 타임스퀘어 내 식당, 카페, 영화관 등 다중이용시설을 찾아 방역수칙 준수 사항을 꼼꼼히 점검했다.

채 구청장은 시설 관계자에게 많은 사람들이 이용하는 시설인 만큼 기본적인 방역 수칙이 현장에서 철저하게 지켜질 수 있도록 방역 관리에 더욱 신경 써 줄 것을 당부했다.

김수영 양천구청장이 23일 오후 14시 양천문화회관 해바라기홀에서 개최된 ‘2021년 양천구 새마을지도자대회’에 참석했다.

이날 김 구청장은 새마을 분야 사업추진에 힘 써온 새마을협의회, 부녀회원 등에 대한 유공자 표창수여를 통해 그간의 노고를 격려했다.

김 구청장은 “근면, 자조, 협동의 새마을 정신으로 지역사회 발전을 위해 아낌없는 노력을 해주고 계신 여러분이 있기에 양천구의 내일이 더욱 기대된다”고 말했다.

서대문구(구청장 문석진)가 22일 오후 구청 6층 대강당에서 ‘지속가능도시 서대문 미래를 품다!’란 캐치프레이즈 아래 지속가능비전을 채택하고 이를 대내외에 알리는 비전선포식을 개최했다.

이날 행사에서는 여성, 노인, 장애인, 청년, 기업산업계 대표 각 1인과 서대문구 지속가능발전위원회 위원장인 명지대학교 아동학과 김진욱 교수, 문석진 구청장 등 7명이 7대 전략이 포함된 비전선언문을 낭독했다.

선언문에는 ▲인간웰빙 및 역량 강화 ▲건강한 먹거리 및 식량안보 ▲지속가능하고 공정한 경제 및 노동 ▲저탄소에너지 공급 및 보편적 접근 ▲지구 환경 공공재 보호 ▲지속가능한 도시 및 근교 개발 ▲통합적이고 포용적인 거버넌스와 이행수단 등 7대 전략을 실현하기 위한 서대문구의 의지를 담았다.

구는 올 들어 지속가능발전 기본계획 재수립을 위해 지방정부 차원에서 최초로 여성, 아동청소년, 노인, 장애인 등 각계각층 11곳의 이해주체 그룹이 참여하는 숙의공론의 장을 운영하고 지속가능발전 목표를 도출했다.

이어 주민설문 조사와 부서 의견수렴, 전체 회의를 거쳐 서대문구 지속가능발전 비전이 확정됐다.

문석진 구청장은 “사람과 사람, 사람과 자연의 공존과 상생이 지켜지는 지속가능 발전을 통해 현세대와 미래세대가 더 행복한 서대문구가 되길 바란다”고 말했다.

서대문구 지속가능발전위원회는 교수와 시민사회 단체 관계자, 구의원 등 40여 명으로 올해 4월 출범했으며 교육문화, 보건복지, 기후환경, 제도경제 등의 분과를 두고 다양한 이해관계자가 참여하는 공론의 장을 열어 왔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr