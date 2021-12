[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 23일 광주광역시 공직자 연구모임에서 금상을 수상하여 받은 시상금을 지적·자폐성 장애인 소규모 거주시설에 기부했다고 밝혔다.

서부소방서는 공직자 연구모임에서 코로나19 시기 소방공무원의 정신분석 및 관리방안을 주제로 연구결과 발표하여 금상을 수상한바 있다.

이날 기부행사는 코로나19 방역수칙을 준수한 가운데 광주 북구 운암동 소재의 엠마우스 소규모 거주시설을 방문해 진행됐으며 쌀, 라면, 가루세제 등의 생활용품을 기부했다.

조호익 재난대응과장은 “코로나19로 모두가 힘든 상황에서 어려운 이웃을 도울 수 있어 뿌듯하다”며 “다 같이 함께하는 행복한 사회를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

