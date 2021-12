경북 포항, K-배터리 중심도시로 우뚝 선다

포항시·경북도·환경부 배터리 자원순환 클러스터 조성사업 협약



2024년까지 블루밸리 산단에 500억원 투입 연구지원단지 조성

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경북 포항시는 미래 핵심 성장 동력인 배터리 산업의 발전 방향과 기술개발 동향을 공유하고자 23일 ‘배터리 선도도시 포항 국제콘퍼런스 2021(POBATT 2021)’을 개최했다.

콘퍼런스는 온·오프라인 모두 진행된 하이브리드 방식으로 이뤄졌으며 한정애 환경부 장관, 이철우 경북도지사, 이강덕 포항시장이 참석했다.

‘The Future of K-Battery and Pohang’이란 주제로 K-배터리의 미래와 포항시 배터리 산업의 발전 방향, 배터리 리사이클링, 차세대 배터리 기술 현황 등을 논의하고 전문가 강연을 진행했다.

1부에는 이강덕 시장의 ‘배터리 심장 도시 포항, 초일류 K-배터리 미래 견인’이란 제목의 기조연설과 서울대학교 최장욱 교수의 ‘전기차 이차전지의 미래’, SNE 리서치 김광주 대표의 ‘K-배터리의 기회와 도전’ 발표가 있었다.

2부에는 한국환경연구원 조지혜 실장의 ‘탄소중립 이행을 위한 배터리 순환 경제 정책 방향’을 비롯해 한국지질자원연구원 손정수 책임연구원과 ITRI Mark Lu 수석연구원, TMR 이범욱 상무, 에코프로CnG 박석준 대표이사가 각각의 주제로 발표를 했다.

3부 패널 토론에서는 전기차 사용 후 배터리 재활용 산업 육성과 지원 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

시는 콘퍼런스에서 환경부, 경상북도와 ‘전기차 사용 후 배터리 자원순환 클러스터 조성사업 업무 협약’을 체결했다.

세 기관은 전기차 사용 후 배터리 재활용 산업 중점 육성과 순환 경제 구축 사업, 배터리 자원순환 클러스터 조성사업 추진을 위해 힘을 모으기로 했다.

이번 협약으로 환경부와 포항시는 2024년까지 총사업비 498억원을 투입해 포항 블루밸리 국가산업단지에 실증화 시설을 갖춘 연구지원단지를 조성하고 재활용 기업의 기술개발과 사업화, 인력양성 등에 필요한 지원 방안을 수립할 방침이다.

이강덕 시장은 개회사에서 “이차전지 시대가 다가오고, 전기차를 비롯한 미래 수송 수단의 핵심이 될 배터리 산업의 가치가 부각 되고 있다”며 “포항시가 국제 경쟁력을 지닌 K-배터리 중심도시로 우뚝 서도록 집중할 것”이라고 말했다.

