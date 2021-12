[아시아경제 장세희 기자]코로나19 대응을 위해 설립된 기업유동성지원기구(SPV)가 저신용 등급을 포함한 회사채와 기업어음(CP)의 매입을 예정대로 이달 31일 종료한다.

정부와 한국은행, 산업은행은 23일 "회사채·CP 시장이 SPV 설립 당시보다 비교적 안정된 흐름을 보이고 있고, 코로나19 위기 대응 조치의 정상화가 필요하다는 점을 고려해 이같이 결정했다"고 밝혔다. SPV는 지난해 7월 공식 출범했으며, 올 1월과 7월 두 차례에 걸쳐 매입 기한을 연장한 바 있다.

아울러 이날 한은 금융통화위원회는 올 1월 실행된 SPV에 대한 두 번째 대출금의 만기 연장을 의결했다.

한편 정부는 시장 변동성이 커질 수 있음을 고려해 상황이 나빠지면 신속하게 추가 재원을 조달하고 회사채·CP 매입을 재개할 수 있도록 SPV에 비상 기구 역할을 맡기기로 했다.

