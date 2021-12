국립장애인도서관, 음성 전자책 제작 매뉴얼 무료 배포

국립장애인도서관(관장 원종필)은 코로나19 이후 장애인을 위한 온라인 대체자료 서비스 요구가 증가함에 따라 누구나 쉽게 디지털파일 형태의 대체자료를 만들 수 있도록 대체자료 저작도구 사용 매뉴얼을 발간·배포했다.

매뉴얼에는 시각장애인을 위한 음성합성(Text To Speech)방식의 데이지(DAISY)자료와 전자책 국제표준 포맷인 epub 3.0 기반의 전자책을 제작하는 방법이 담겼다. 프로그램 설치방법부터 단계별 제작 방법과 다양한 사례를 함께 제시해 대체자료를 잘 모르는 초보자들도 쉽게 이해하고 따라 할 수 있도록 구성했다.

국립장애인도서관 누리집에서 매뉴얼의 원문과 동영상 자료를 내려 받을 수 있다. 특히 장애인이 직접 제작 방법을 이해할 수 있도록 DAISY포맷과 EPUB3.0포맷도 함께 제공한다.

도서관 관계자는 “매뉴얼 활용을 통해 도서관, 복지관, 장애 자녀를 둔 부모님의 대체자료 제작 능력이 향상되고 보다 많은 대체자료가 공유돼 장애인의 정보접근성이 확대되기를 기대한다”고 밝혔다.

