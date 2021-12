아우디폭스바겐코리아, 소외계층 아동 위한 '시크릿산타' 나눔 진행

[아시아경제 이창환 기자] 아우디폭스바겐코리아는 지난 2월 대형 산불로 큰 피해를 입은 경상북도 안동 지역에 거주하는 소외계층 아이들에게 성탄선물을 전달했다고 23일 밝혔다.

올해로 4회째를 맞은 ‘시크릿산타’ 나눔활동은 아우디폭스바겐코리아가 사회공헌 비영리단체 파트너인 한국사회투자와 함께 추진하는 대표적인 지역사회공헌활동 중 하나다.

임직원과 회사의 1대1 매칭 펀드를 통해 사회적 관심과 돌봄이 필요한 초등학교 저학년 학생들에게 꿈과 용기를 주기 위한 취지로 진행하고 있다.

올해 ‘시크릿산타와 루돌프’ 나눔활동은 코로나19 방역조치 강화에 따라 비대면 방식으로 진행됐다. 맞벌이 저소득가정 아이들이 혼자서도 간편히 먹을 수 있는 식사 대용품 및 간식과 함께, 기부에 참여한 임직원들이 직접 작성한 크리스마스 카드로 구성된 성탄선물 100상자가 안동시 지역아동센터에 전달됐다. 선물박스는 사회복지사들이 대상 아동들에게 개별 전달하게 된다.

틸 셰어 아우디폭스바겐코리아 그룹사장은 "올해도 임직원들의 자발적 동참과 적극적 지원에 힘입어 도움의 손길이 필요한 아동들을 따뜻한 마음으로 후원할 수 있게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하고 사회적책임을 다하기 위한 활동을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

