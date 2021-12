경기도일자리재단, 지역아동센터에 1천만원 상당 '사랑의쌀' 기부

[아시아경제(안양)=이영규 기자] 경기도일자리재단이 지역 아동센터에 1000만원 상당의 쌀을 기부했다.

재단은 22일 안양시 소재 평화의 집에서 지역사회 아동을 위한 '사랑의 쌀 나누기 행사'를 진행했다고 23일 밝혔다.

이날 행사는 재단이 도내 사회적 기업인 브라더스키퍼와 공동으로 기획했으며, 총 1000만원 상당의 사랑의 쌀은 평화의 집 외에도 김포시와 군포시 소재 지역아동센터 등 3곳에 전달됐다.

브라더스키퍼는 보호종료 청년들에게 안정적인 일자리와 정서적인 자립을 위해 조경사업 등을 추진하는 청년 기업이다. 브라더스키퍼는 지난 4월 재단 북카페 조성 시 자연 친화적 휴게공간을 완성해 호평을 받았다.

제윤경 경기도일자리재단 대표이사는 "공공기관의 사회적 역할과 책임이 중요한 시기로 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동을 준비했다"며 "코로나19 등 어려운 시기지만 이번 행사를 통해 조금이나마 따뜻하고 행복한 겨울을 보내는데 보탬이 될 수 있길 바란다"고 전했다.

앞서 재단은 나눔 상생문화 조성을 위한 임직원 목소리 재능기부, 농촌일손돕기, 지역농산품 나눔, 사랑의 헌혈활동 등 지역사회 상생 사회공헌 활동을 지속적으로 추진하고 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr