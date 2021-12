한진, 택배기사와 전 임직원에 '연말 기프트박스' 전달

[아시아경제 이동우 기자] 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 29,900 전일대비 100 등락률 +0.34% 거래량 5,715 전일가 29,800 2021.12.23 10:16 장중(20분지연) 관련기사 SK루브리컨츠, 연비 향상된 초저점도 상용차용 엔진오일 출시[단독] 조현민 ㈜한진 부사장, 싱가포르 여행 스타트업 'PORT'에 투자한진, 폐페트병 재활용한 친환경 유니폼 도입 close 은 연말을 맞아 택배기사와 전 임직원 1만2500여명에게 ‘연말 기프트박스’를 전달했다고 23일 밝혔다.

한진은 올해 '로지테인먼트'의 일환으로 택배와 물류현장을 모티브로 제작한 브랜드 굿즈 중 택배차 틴케이스 초콜릿 기프트 세트를 선정했다.

한진 관계자는 "택배기사와 전 임직원의 노고에 감사의 뜻을 전달하기 위해 매년 연말 기프트박스를 선물할 예정으로 앞으로도 건강하고 즐겁게 일할 수 일터를 만들기 위해 다양한 활동을 지속할 것이다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr