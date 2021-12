[아시아경제 박소연 기자] 세기상사 세기상사 002420 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 4,800 등락률 +29.91% 거래량 161,616 전일가 16,050 2021.12.23 10:20 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장[e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close 가 거래재개 후 이틀 연속 상한가다.

세기상사는 23일 오전 9시8분 기준 전일보다 4800원(29.91%) 오른 2만850원에 거래되고 있다.

충무로 대한극장을 보유한 세기상사는 전날 거래 정지 16개월만에 주권매매가 재개됐다. 회사는 개선기간 동안 주력 매출을 극장 운영에서 주유소 운영으로 바꾸었고 향후 복합문화공간사업 진출 계획을 밝혔다.

세기상사는 시가총액 850억원, 코스피 901위다.

한국거래소 유가증권시장본부는 지난 21일 "세기상사의 상장 유지를 결정했다"며 "주권 매매거래정지를 해제한다"라고 밝힌 바 있다.

