‘서울 2000년, 역사와 관광이 만나다’ 스페셜 토크쇼 개최

[서울시 자치구 뉴스]송파구 ‘서울 2000년, 역사와 관광이 만나다’ 스페셜 서울 역사 토크쇼 22일 ‘석촌호수 아뜰리에’에서 개최...용산구 자활사업단 청년제과&카페마실 영업 개시...동작구, 스타트업 육성 위해 340억 규모 투자펀드 결성

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 후원하는 ‘서울 2000년, 역사와 관광이 만나다’ 스페셜 서울 역사 토크쇼가 22일 ‘석촌호수 아뜰리에’에서 개최됐다.

‘서울 2000년, 역사와 관광이 만나다’는 송파구의 한성백제 역사문화자원을 관광자원으로 보다 활성화할 방안 등을 주제로 한 온라인 토크쇼로, 이익주 서울시립대 교수, 서경덕 성신여대 교수 등이 발표자와 패널로 참여했다.

송파구는 백제가 500여 년간 도읍한 한성(서울의 옛 이름)의 왕성인 풍납토성과 몽촌토성이 있는 삼국시대 문화·경제의 중심지이다. 이런 역사자원을 바탕으로 송파구는 ‘송파둘레길’과 이어진 ‘풍납토성 탐방로’ 등을 조성해 한성백제의 살아있는 역사와 관광을 연결하는 풍부한 문화 체험 기회를 제공하고 있다.

토크쇼를 시청한 한 주민은 “‘송파둘레길’을 산책하다가 ‘풍납토성 탐방로’까지 가게 됐는데, 한성백제의 역사유적을 일상에서 만날 수 있어서 좋았다”고 말했다.

박성수 구청장은 “송파구는 한성백제 500여 년의 역사와 가장 현대적인 도시 문화가 어우러지는 글로벌 역사문화 중심도시”라며 “풍납동 도시재생사업과 ‘지붕 없는 박물관’ 조성 사업 등을 통해 문화재와 주민이 공존하는 역사문화관광도시로 거듭 나겠다”고 말했다.

‘서울 2000년, 역사와 관광이 만나다’ 스페셜 토크쇼는 유튜브 ‘송파TV’ 채널에서 다시보기 할 수 있다.

용산구(구청장 성장현) 지역자활센터(센터장 신민정)가 용산 이마트에 자활사업단 ‘청년제과&카페마실’을 열었다. 청년제과&카페마실은 자활근로사업 지역 상생 협력 모델의 하나다.

22일 오후 3시 안수경 서울지역자활센터협회장, 신민정 서울용산지역자활센터장, 유승재 용산구 부구청장, 박장대 이마트 용산점장 등 내빈 20여명이 참석한 가운데 개소식을 가졌다.

구는 올 초부터 자활 근로자에게 음료, 제과, 제빵 제조 기술교육을 진행하고 사업 장소 물색에 나섰다. 이마트 용산점이 시세 10분의 1수준 임대료로 장소를 제공해 지난달(11월 25일) '자활근로사업 및 취약계층 복지사업 촉진을 위한 업무협약'도 체결했다.

이마트 용산점(용산구 한강대로 23길 55) 지하1층 입구에 위치한 청년제과&카페마실 면적은 18.83㎡. 자활근로자 8명이 1일 8시간(휴게시간 1시간 포함) 교대로 근무한다. 임금은 1일 4만9860원.

근로자 허정진씨(46)는 “코로나19로 취업하기 힘든 이때 제과·제빵 기술을 배우고 일자리까지 얻게 되어 감사하다”며 “앞으로 청년제과 카페마실과 함께 성장 하겠다”고 소감을 전했다.

청년제과&카페마실 영업일은 이마트 용산점과 동일. 영업시간은 오전 10시부터 오후 10시까지. 스콘 등 제과 10종, 커피 등 음료 10종을 판매한다. 판매수익은 중앙자산키움펀드 조성, 센터 활성화 지원금, 근무자 성과급 지급 등으로 사용된다.

성장현 용산구청장은 “일자리 제공이 가장 생산적인 복지”라며 “취약계층의 자립을 돕는 자활사업 확장에 박차를 가하겠다”고 말했다.

자활근로사업은 기초생활수급자 또는 차상위계층에게 근로 기회를 제공, 스스로 자립할 수 있도록 돕는 제도다. 구는 내년 공익형, 사회서비스형, 시장진입형 등 3개 유형 16개 사업단과 자활기업 3곳을 운영할 계획이다.

동작구(구청장 이창우)는 21일 지역 내 산학 클러스터 조성 및 창업기반 마련, 스타트업·벤처기업을 육성하고 유치하기 위해 340억 원 규모의 투자조합을 결성했다고 23일 전했다.

펀드 규모는 당초 목표 금액 200억 원을 훌쩍 상회한 340억 원 규모다.

구는 업무집행조합원(펀드운용사)으로 선정된 인터밸류파트너스(대표 김영석)와 동작구 스타트업·벤처기업 투자 활성화 및 산학 클러스터 조성기반을 마련하기 위해 업무협약(MOU)를 9일 체결했다.

두 기관은 이번 협약을 통해 동작구 출자금의 200% 이상 투자하는 의무투자비율 외에도 투자촉진을 위한 네트워킹 행사, 산학연 협력체계 구축 지원 등에 협력하기로 했다.

주요 조합원으로는 한국모태펀드를 비롯해 ▲동작구 ▲성남산업진흥원 ▲금융기관 ▲일반 법인 ▲스타트업 대표 등이 유한책임조합원으로 참여했다. 특히 동작구 출자금 10억 원의 200% 이상(20억 원 이상)은 관내 기업에 투자하도록 의무화해 지역 내 기업의 성장 및 지역 안착을 도모할 방침이다.

이르면 내년 초부터 투자를 시작하고 스타트업이 기술개발에 집중해 안정적으로 기업을 운영할 수 있도록 6년간 투자와 회수를 진행한다. 스타트업 기업이 조기에 정착할 수 있도록 초기 2년간 과감한 투자를 실행할 계획이다.

구는 서울 서남권 이남의 유일한 대학밀집 지역으로서 숭실대, 중앙대, 총신대 등 우수 자원을 보유하고 있지만 스타트업·벤처기업들이 자금 부족에 시달려 기술 개발, 회사 운영 등에 어려움을 겪고 타지역으로 이동는 점을 고려해 이번 펀드를 조성하게 됐다.

이를 위해 구는 ‘서울특별시 동작구 산학클러스터형 스타트업·벤처기업 육성 및 지원에 관한 조례’를 제정해 제도적 기반을 마련했다. 총 39명의 동작구 스타트업·벤처기업육성위원회를 구성·운영하는 등 스타트업 기업의 육성을 위해 행·재정적 지원 기반을 마련하고 있다.

전혜영 일자리정책과장은 “보조금, 융자 중심의 기존 간접지원 사업과 함께 스타트업 기업에 직접 투자하는 펀드를 조성해 지속 가능한 일자리 창출 체계를 마련, 지역 경제를 이끌어갈 새로운 성장동력을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

