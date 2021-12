서울 남가좌동·옥인동에 문화센터 들어선다…저층주거지 11곳에 생활SOC

문화센터·마을주차장 2025년까지 신규 확충

사업별 시비 최대 20억 지원… 지역맞춤형 시설로 주민 삶의 질 향상, 균형발전 도모

[아시아경제 임철영 기자] 서울 서대문구 남가좌동 일대에 60면 규모 주차장과 생활문화센터, 공유주방, 쉼터 등 각종 문화시설을 갖춘 지하1층~지상5층 규모의 공공 생활인프라가 들어선다. 종로구 옥인동 인왕산 근린공원 내엔 작은도서관·힐링문화센터를 갖춘 주민복합문화공간이 조성되고 영등포 대림동 일대엔 주민들이 책과 함께 여유를 즐길 수 있는 마을도서관·북카페가 조성된다.

23일 서울시는 지난 11월 '저층주거지 생활밀착형 사회기반시설 공급사업' 자치구 공모를 통해 서대문구 남가좌동 등 11개 지역을 선정하고 2025년까지 생활SOC 조성을 완료한다고 밝혔다. 10개소는 2023년, 1개소는 2025년 개관 목표다.

‘저층주거지 생활SOC 공급사업’은 노후 저층주거지 주민들이 도보 10분 거리에서 작은 도서관, 소규모 주차장, 어르신 쉼터, 공원 등을 누릴 수 있도록 지역맞춤형·생활밀착형 사회기반시설을 조성하는 사업이다. 동네에 필요한 각종 주민시설을 촘촘하게 공급하는 지역균형발전 사업의 하나로 2019년에 시작됐다.

올해 신규 사업지 11개소는 사회기반시설이 열악한 노후 저층주거지 중 특히 주민편의시설이 부족한 지역이거나 소규모 노후주택을 정비하는 ‘가로주택 정비사업’과의 연계를 통해 시너지 효과를 낼 수 있는 사업지 위주로 선정했다. 최종 선정지에는 앞으로 2~3년에 걸쳐 사업별 최대 20억 원의 시비가 지원된다.

도서관이 부족한 종로구에는 공원 내 작은 도서관, 힐링센터, 생태 프로그램 등을 담은 지상2층 규모(1000㎡)의 ‘인왕산 근린공원 주민복합문화공간’을 조성, 인근의 주거환경개선사업과 연계해 옥인동 일대의 거주환경을 개선한다. 다수의 가로주택정비사업이 진행되고 있는 강서구 내발산동은 면적이 협소하고 노후한 경로당을 어르신 교육과 놀이공간을 접목한 ‘내발산 복합복지센터’로 새롭게 탈바꿈한다.

주차장이 부족한 서대문에는 연면적 약 2천㎡의 ‘남가좌동 공영주차장 입체화 사업’을 통해 주차장(60면)을 확충하고 문화센터, 공유주방 등을 조성해 인근 모래내 시장을 이용하는 상인과 거주민들을 위한 각종 서비스를 제공할 계획이다. 이밖에 주민들을 위한 쉼터가 부족했던 관악구 남현동에는 백제요지 근린공원이 조성된다. 노원구 공릉동에는 청년·문화 복합시설이, 강북구 우이동에는 다목적 문화시설인 우이아트센터가 건립된다.

서울시는 2019년 13개 사업지를 대상으로 시범사업을 시작해 현재까지 2개소 조성을 완료했다. 나머지 시범 사업지도 2024년까지 순차적으로 조성 완료할 계획이다. 올해 신규 선정된 11개소가 추가되면 서울지역 곳곳 총 24곳에 부족했던 생활SOC가 확충된다.

장양규 서울시 주거재생과장은 “2019년 시범사업으로 시작한 저층주거지 생활밀착형 사회기반시설 공급사업의 성과가 가시화되고 있는 시점에 자치구의 적극적인 참여로 올해 신규 사업을 선정하게 됐다”며 “노후 저층주거지에 거주하는 주민들이 쾌적하고 편리한 생활을 누릴 수 있도록 주민들을 위한 다양한 편의시설을 공급해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr