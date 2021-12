서울시, 노후 저층주거지 11곳에 생활SOC 신규 조성

사업별 시비 최대 20억 지원…저층주거지 생활SOC 공급사업

[아시아경제 김혜민 기자] 서울시는 서대문구 남가좌동 등 노후 저층주거지 11곳에 지역맞춤형·생활밀착형 사회기반시설을 2025년까지 조성한다고 23일 밝혔다.

'저층주거지 생활 SOC(사회간접자본) 공급사업'은 노후 저층주거지 주민들이 도보 10분 거리에서 작은 도서관·소규모 주차장·공원 등을 누릴 수 있도록 사회기반시설을 조성하는 사업이다. 동네에 필요한 주민시설을 공급하는 지역균형발전 사업의 하나로 2019년 시작됐다.

올해 선정된 신규 사업지 11개소는 노후 저층주거지 중 특히 주민편의시설이 부족하거나 소규모 노후주택을 정비하는 '가로주택 정비사업'과의 연계를 통해 시너지를 낼 수 있는 사업지 위주로 선정했다. 향후 20~30년에 걸쳐사업별로 최대 20억원의 시비가 지원된다.

이를 통해 도서관이 부족한 종로구 옥인동 27-324 일대 인왕산 근린공원 내에는 작은 도서관, 생태 프로그램 등을 담은 지상 2층 규모의 '인왕산 근린공원 주민복합문화공간'이 조성된다. 주차장이 부족한 서대문구 남가좌동 152-83 일대에는 주차장을 확충하고 공유주방, 문화센터 등을 조성해 인근 모래내 시장을 이용하는 상인과 거주민들이 이용할 수 있도록 할 계획이다.

다수의 가로주택정비사업이 진행되고 있는 강서구 내발산동은 경로당을 어르신 교육과 놀이공간을 접목한 '내발산 복합복지센터'로 탈바꿈하기로 했다. 이밖에 주민들을 위한 쉼터가 부족했던 관악구 남현동에는 백제요지 근린공원이 조성되고, 강북구 우이동에는 다목적 문화시설인 우이아트센터(가칭)가 건립될 예정이다.

앞서 서울시는 2019년 13개 사업지를 대상으로 시범사업을 시작해 현재까지 2개소 조성을 완료했다. 올해 신규 선정된 11개소가 2025년까지 추가되면 총 24곳에 부족했던 생활 SOC가 확충된다.

장양규 서울시 주거재생과장은 "자치구의 적극적인 참여로 올해 신규 사업을 선정하게 됐다"며 "노후 저층주거지에 거주하는 주민들이 쾌적하고 편리한 생활을 누릴 수 있도록 주민들을 위한 다양한 편의시설을 공급해 나가겠다"고 말했다.

