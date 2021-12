두바이 국왕에 약 8700억 이혼합의금 지불 명령한 英 법원…사상 최대 금액

현재까지 영국 법원 명령 최대 이혼합의금은 러시아 재벌 파크하드 아크메도프가 전 부인에게 지급한 '4억5300만 파운드'

[아시아경제 김소영 기자] 두바이 국왕이 영국 법원 명령 사상 가장 비싼 이혼합의금을 내게 됐다. 현재까지 영국 법원에서 명령한 최대 이혼합의금은 러시아의 재벌 파크하드 아크메도프가 전 부인에게 지급한 4억5300만 파운드다.

영국 런던고등법원은 21일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 총리이자 부통령 겸 두바이 지도자인 셰이크 무함마드 빈 라시드 알막툼(72)에게 5억5400만 파운드(약 8700억원)의 이혼합의금을 지불하라고 명령했다.

판결에 따르면 무함마드 총리는 그의 여섯번째 부인인 하야 빈트 알후세인 공주(47)에게 3개월 내 경호비용 등으로 일시금 2억5150만파운드(3976억원)을 지급해야 한다. 이와 함께 14세 딸과 9세 아들의 경호비 등을 매년 지급하되, 이와 관련해 2억9천만 파운드(4580억원)를 은행 예금으로 보증해야 한다.

앞서 2019년 초 하야 공주는 영국군 병사 출신 경호원과 바람을 피운 사실을 남편이 알아차리자 "생명에 위협을 느낀다"며 두 자녀와 함께 독일을 거쳐 영국으로 피신해 양육권 소송을 벌여왔다. 이들 재판에 들어간 비용은 1억 달러에 달하는 것으로 알려졌다.

양육권을 다투는 과정에서 무하마드 국왕이 스파이웨어 '페가수스'를 하야 공주의 휴대전화에 심어 해킹하도록 승인하거나 암시했다는 점이 지난 10월 영국 법원 판결로 확인되기도 했다.

그러나 무함마드 총리는 성명에서 "나는 늘 혐의를 부인해왔다"며 "군주로서 사적인 가정사 소송에 연루된 상황에서 외국 법정에서 민감한 사안에 관해 증거를 제공하는 것이 적절치 않다"고 말했다. 무함마드 총리는 다른 부인과의 사이에 태어난 두 딸인 라티파 공주와 샴사 공주의 납치 사건에도 연루돼있다.

이번 재판에서 하야 공주는 경호원과 불륜 관계를 맺었다가 상대방을 포함해 경호팀 직원 4명이 이를 폭로하겠다고 협박해 2018년 초 이들에게 670만파운드를 건넨 것으로 드러났다.

이에 대해 무함마드 총리 측은 하야 공주가 자녀들의 계좌에서 이 돈을 꺼내서 지불했다고 비난했지만, 법원은 하야 공주가 자신의 돈을 썼다면 바람직했을 것이라면서도 "하야 공주가 아주 어려운 처지였다. 국왕에게 발각되지 않을려고 필사적이었다"며 정상 참작했다.

하야 공주는 영국 옥스퍼드대를 나왔으며 이름있는 승마 선수이다. 남편인 무함마드 총리는 7개 토후국으로 이뤄진 연방 UAE의 총리이다. 그는 유명한 대규모 경주마 마주로, 영국 엘리자베스 여왕과 친한 것으로 알려져있다.

