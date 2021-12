[아시아경제 유병돈 기자] 이혼한 전 부인을 찾아가 때리고 협박까지 한 40대가 경찰에 붙잡혔다.

서울 동작경찰서는 가정폭력처벌법 위반 혐의로 40대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 22일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 10일 이혼한 전 부인을 찾아가 자신의 차에 강제로 태운 뒤 폭행, 협박한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 A씨는 사건 당일 오전 9시20분께 전 부인이 근무하는 동작구의 직장 앞에 찾아가 자신의 차량에 강제로 태워 감금하고 수차례 폭행했다. 또 피해자에게 “같이 죽자”고 협박까지 한 것으로 전해졌다.

신고를 받은 경찰은 용의차량 번호를 조회하고 위치를 추적해 A씨를 검거한 것으로 알려졌다.

