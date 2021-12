SK하이닉스, 인텔 낸드사업부 인수 '中 승인' 받아냈다

[아시아경제 정현진 기자] SK하이닉스가 인텔 낸드플래시 사업부 인수와 관련해 중국 반독점 당국의 승인을 받아냈다.

22일 재계에 따르면 SK하이닉스는 이날 인텔 낸드 사업부 인수와 관련한 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)로부터 승인을 받아냈다고 밝혔다. 이에 따라 SK하이닉스는 인수에 필요한 8개국 반독점 당국의 승인 작업은 우선 마무리 됐다.

SK하이닉스 관계자는 "이번 SAMR의 승인을 진심으로 환영한다"면서 "남은 프로세스를 지속적으로 진행, 낸드와 SSD 사업 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

앞서 SK하이닉스는 지난해 10월 인텔 낸드사업부를 90억달러(약 10조3000억원)에 인수하는 계약을 체결한 뒤 8개국에서 승인 절차를 받아왔다. 미국, 한국, 대만, 영국, 유럽연합(EU), 브라질, 싱가포르에서 승인을 받은 뒤 이후 중국의 승인을 기다려왔다.

SK하이닉스는 계획대로 연내 중국 정부의 승인을 받아낸 만큼 추후 빠르게 남은 인수 작업을 진행할 계획이다. 1차로 70억달러를 주고 SSD 사업과 중국 다롄 공장 자산을 확보한 뒤 2025년 3월 20억달러를 지급, 낸드 웨이퍼 설계·생산 관련 IP, 다롄 공장 운영 인력 등을 넘겨 받을 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr