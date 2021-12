아모레퍼시픽, 려 자양 퍼퓸 라인…“제주 산들바람 향기가 솔솔”

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽의 40년 탈모 연구 자산을 바탕으로 한 프리미엄 헤어 브랜드 ‘려’가 한국 대표 지역 향을 담았다.

‘려’ 자양 퍼퓸 라인은 ‘서울석양’ 라인과 ‘제주산들바람’ 라인 두 종류로 각각 샴푸와 트리트먼트 2종으로 구성했다. 탈모증상 완화 기능성 제품이며, 한국 대표 지역을 모티브로 한 향을 담았다.

‘려 자양 탈모전문케어 서울석양’ 라인은 서울 석양의 정취를 담은 플로럴 향 계열로 두피 냄새를 96% 제거해, 사용 이후에도 머리에 향이 오래 유지된다.

‘려 자양 탈모전문케어 제주산들바람’ 라인은 머스크 향 계열 제품로 겨울에도 포근한 제주 산들바람의 여유로운 정취를 담았으며, 고급 향수가 연상되는 잔향이 머리에 은은하게 남는 것이 특징이다.

실리콘 등 인체에 유해할 수 있는 성분을 담지 않았고 약산성으로 두피에 부담없이 사용할 수 있다. 가려움 케어 성분을 처방해 건조한 환절기에 사용하기 적합하다.

