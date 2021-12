전북 전주 2023년 동아시아 문화도시 선정

새로운 사업 기획해 중국·일본 문화도시와 교류

전라북도 전주가 2023년 동아시아 문화도시로 선정됐다. 문화체육관광부는 지난 17일 열린 동아시아 문화도시 선정 심사위원회에서 전주를 우리나라의 문화적 전통을 대표하는 도시로 지정했다고 22일 전했다. 한국과 중국, 일본은 2014년부터 동아시아 문화도시를 선정해 문화교류 행사를 진행하고 있다. 앞서 지정된 도시로는 광주, 청주, 제주, 대구, 부산, 인천, 순천, 경주 등이 있다.

바통을 넘겨받는 전주는 앞으로 문화도시로서 역량을 발휘해 동아시아 영화특별전, 동아시아 정원문화전, 동아시아 음식문화축제, 동아시아 전통·세계 음악 공연 등 기존 문화 예술사업과 연계한 교류프로그램을 운영한다. 아울러 동아시아 교향악 축제, 한·중·일 청년 학술대회, 동아시아 무형유산박람회 등 새로운 사업을 기획해 중국과 일본의 동아시아 문화도시와 교류한다. 관계자는 "내년 중국에서 열리는 한·중·일 문화장관회의에서 전주의 동아시아 문화도시 지정을 공식 발표할 계획"이라고 했다.

