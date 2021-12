현대오일뱅크, 친환경 LNG-블루수소 발전소 건설

2025년 상업 가동으로 대산공장 전기 소요량 70% 자가발전으로 충당

[아시아경제 김혜원 기자] 현대오일뱅크가 총 4000억원을 투자해 LNG와 블루수소를 연료로 사용하는 친환경 발전소 건설을 추진한다. 이를 위해 현대오일뱅크는 지난 6월 발전 자회사 현대E&F를 설립하고 집단에너지 사업 인허가를 취득했다고 22일 밝혔다.

집단에너지 사업은 전기·열 등의 에너지를 산업 시설 등에 공급하는 사업이다. 현대E&F는 2025년 상업 가동을 목표로 시간당 스팀 230t, 전기 290MW 용량의 발전 설비를 구축한다. 생산하는 스팀과 전기는 현대케미칼, 현대쉘베이스오일 등 대산 공장 내 현대오일뱅크 자회사에 공급할 예정이다.

현대오일뱅크는 현재 대산 공장 가동에 필요한 스팀과 전기 일부를 직접 생산하고 있다. 하지만 고도화 설비 증설, 현대케미칼 HPC(중질유 기반 석유화학 설비) 신규 상업 가동 등으로 대산 공장의 스팀, 전기 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되면서 보다 원활한 유틸리티 공급을 위해 발전 사업을 확대하기로 했다.

현대E&F가 생산할 전력량은 현대오일뱅크 대산 공장 전기 수요의 50%가 넘는다. 기존 전기 생산량과 합하면 향후 현대오일뱅크는 대산 공장 전체 전력의 70% 이상을 자가발전으로 충당하는 셈이다. 이를 통해 유틸리티 공급 안정성 강화는 물론 전기료 부담 완화 효과도 기대하고 있다.

특히 현대E&F는 연료로 LNG뿐만 아니라 대산 공장에서 생산한 블루수소를 30%까지 투입할 수 있는 친환경 발전소 건설을 계획하고 있다. 강달호 현대오일뱅크 대표는 "LNG-블루수소 혼소 발전은 다양한 탄소중립 노력 중 하나"라며 "기존 화석연료 발전 대비 온실가스를 최대 56% 저감할 수 있는 LNG 발전소에 수소를 30% 투입하면 11%가량의 온실가스를 추가로 저감할 수 있다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr