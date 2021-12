송영길 "실세는 김건희…최순실 이상 실권 휘두를 게 염려돼"

[아시아경제 오주연 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 22일 윤석열 국민의힘 대선후보의 배우자 김건희씨와 관련해 "지금 실세는 김건희씨로 알려져있다"면서 "윤 후보가 집권하면 김씨가 실권을 쥐고 최순실 이상으로 휘두를 것이 염려된다"고 말했다.

이날 오전 송 대표는 BBS라디오에 나와 "김씨 같은 사람이 사석에서 윤 후보에게 반발을 한다는 것 아닌가"라면서 이 같이 말했다.

송 대표는 "당장 선거기간부터 후보자의 배우자가 국민 앞에 나서서 허위이력이라든지 주가조작 등에 대해 해명해야 할 것이 아니냐"며 "도대체 부부가 어떤 철학과 생각을 갖고 있는지 국민들이 알아야 될 권리가 있는 게 아니겠는가"라고 비판했다.

송 대표는 김씨의 미국 뉴욕대 연수 경력 논란에 대해 "서울대 글로벌리더십 과정에서 진행한 5일간의 뉴욕 연수프로그램을 갖고 뉴욕대에 연수를 간 것이라고 하면 이게 도대체 말이 되느냐"고 강하게 질타했다.

그러면서 "영부인은 공식적 법적으로 국가 예산이 수반되는 자리"라면서 "국민 앞에 김씨를 공개하고 여러 질문에 성실히 답하는 자세를 보여줄 것을 부탁한다"고 당부했다.

