호남대 동아리 '오다가다' 글로벌건강교육그림책 출간

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 호남대학교(총장 박상철)는 지난 21일 간호학과 동아리 'ODA가다'와 광주 광산구(청장 김삼호)가 함께 제작한 글로벌건강교육그림책 '출발합니다' 출간식이 진행됐다고 22일 밝혔다.

'출발합니다' 그림책은 감염병 펜데믹 속 마음건강을 주제로 자신의 감정에 솔직하고 타인의 감정을 존중할 줄 아는 세계시민으로 성장하는 청년의 이야기를 담고 있다.

출간식에서는 호남대학교 동아리 ODA가다(지도교수 장윤경)의 그간의 활동과 그림책 제작 배경, 그림작가로 참여한 조아름 작가와의 화상인터뷰 등 그림책을 소개하는 시간과 함께 학생들이 기획한 그림책 활용 워크숍 시연이 이어졌다.

지난 2016년부터 진행되고 있는 호남대학교와 광산구의 협력사업인 '세계시민교육프로젝트'는 대학생들의 세계시민성 함양과 실천을 위한 다양한 활동으로 운영되고 있으며, 글로벌건강교육 그림책을 제작하고 다양한 활동을 이어 오고 있다.

그림책 제작과 활동에 참여한 김성은(간호학과 2학년)씨는 "4번째 그림책 출간식을 준비하고 진행하며 함께 호흡을 맞춘 동아리 부원들과 도움주신 많은 분들에게 감사하며, 우리가 만든 글로벌건강교육그림책이 앞으로 다양한 현장에서 폭넓게 사용되기를 희망한다"고 소감을 전했다.

