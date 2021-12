[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산시교육청이 ‘교육과정 안내와 사례 전달’과 ‘소통과 협업으로 만드는 교육 급식’ 주제로 역량 강화 연수를 열었다.

연수는 22일 2020년과 2021년 신규 임용된 영양교사 15명을 대상으로 열렸다.

연수는 교원으로서 갖춰야 할 교육정책에 대한 이해와 업무수행을 위한 실무 역량을 높이기 위해 열렸다. 또한 학교 현장의 어려움과 고민을 나누며 협업 분위기를 조성하고자 마련됐다.

학교에서 교육과정과 학교급식을 운영해 온 울산 교사와 영양교사가 연수 강사로 강의했다.

강사는 경력이 낮은 교사의 학교 현장에서의 어려움을 듣고 학교에 바로 적용 가능한 사례를 알려주는 현장 중심의 소통을 했다.

시 교육청 관계자는 “배움과 실천이 있는 학교급식의 실현을 위해 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr