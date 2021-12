[아시아경제 임혜선 기자] 트라이본즈가 프리미엄 가죽 액세서리 브랜드 ‘베노베로’를 론칭한다고 22일 밝혔다.

베노베로는 ‘정말 좋은, 진짜’라는 의미를 지닌 프리미엄 액세서리 브랜드로, 현대적이고 미니멀한 디자인이 특징이다.

특히 천연가죽과 핸드메이드 방식으로 부드럽고 견고한 제조공정을 통해 견고하고 고급스러운 아이템으로 구성됐다. 20년 경력의 가죽 장인의 노하우를 담아 양면 모두 가죽을 쓰지만, 보형물 없이 가죽 두께를 세심히 조절해 가볍고 슬림하다.

호스코드 코도반 지갑의 경우, 시간이 지날수록 깊어지는 고급스러운 색감이 특징이다. 더비 엠보 가죽을 적용한 제품은 사용상의 불편함을 개선한 카드지갑부터 반지갑, 장지갑, 명함 지갑까지 다양하게 구성됐다.

베노베로는 론칭을 기념해 기획전도 진행한다. 오프라인 매장에서 내년 1월 16일까지 전 상품을 10% 할인 판매한다.

