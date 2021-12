KB證 "중개형 ISA 가입하면 연 5% RP 제공"

공모주 청약 우대 혜택도 제공

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)를 가입한 고객에게 세전 연 5% 특판 환매조건부채권(RP)를 제공한다.

KB증권은 이 같은 '세전 연 5.0% 특판 RP(91일물)' 행사를 실시한다고 22일 밝혔다. 대상은 KB증권 중개형ISA 신규 고객, 기존 고객 및 계좌이전 고객이다. 1인당 최대 100만원 한도로 세전 연 5.0% 특판RP(91일물) 매수 기회를 제공한다. 한도가 소진될 때까지 선착순으로 참여할 수 있다. 최초 1회만 매수할 수 있으며 중도해지 시 세전 연 0.85%(만기 후 세전 연 0.10%)를 지급한다.

아울러 공모주 청약 전일까지 KB증권 중개형 ISA에 100만원 이상 순납입 시 청약한도 1.5배, 2000만원 이상 순납입 시 청약한도 2배의 공모주 청약우대 혜택을 상시 제공하고 있다.

이밖에도 내년 호랑이 해를 맞아 오는 1월 28일까지 KB금융그룹 통합이벤트인 '절세주면 안잡아먹지~ 어흥!'을 진행하고 있다. ‘KB증권 중개형 ISA’ 신규 가입을 하고 10만원 이상 순입금 후 잔고를 유지하는 고객 대상으로 추첨을 통해 호랑이 세공 순금 20돈(2명), 대형마트 모바일상품권 50만원권 1매(22명), 영화 2인 관람 교환권 1매(2,022명)를 증정한다. 선착순 고객 2만220명에게 대형마트 모바일상품권(1만원)을 제공한다.

이홍구 KB증권 WM총괄본부장은 "주식, 상장지수펀드(ETF) 및 금융상품을 활용한 포트폴리오 투자로 절세 혜택을 극대화 할 수 있는 중개형 ISA에 좋은 상품과 서비스를 제공해 고객들의 자산관리에 도움이 되도록 노력하겠다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr