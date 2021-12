홈플러스, 홈파티 수요 겨냥…29일까지 '아메리칸 스테이크 쇼'

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 미국육류수출협회와 손잡고 홈파티 메뉴로 인기 있는 스테이크를 저렴하게 판매하는 '아메리칸 스테이크 쇼'를 오는 23일부터 29일까지 연다고 22일 밝혔다.

전국 점포와 온라인을 통해 진행되는 이번 프로모션은 사회적 거리두기의 영향으로 가족끼리 집에서 크리스마스와 연말 홈파티를 계획하는 소비자를 위해 위해 기획됐다.

이번 프로모션을 위해 홈플러스는 소비자들이 가정에서 미국 본토의 스테이크를 즐길 수 있도록 엘본 및 티본, 토마호크 등 스테이크용 소고기를 스테이크의 본고장 미국에서 항공직송으로 공수했다. 얼리지 않은 냉장 육류를 구웠을 때 훨씬 풍부한 식감과 육즙을 즐길 수 있어서다.

이렇게 들여온 스테이크용 소고기는 마이홈플러스 멤버십 회원을 대상으로 최대 20% 할인 판매한다. 대표 상품은 '항공직송 티본 스테이크', '항공직송 엘본 스테이크', '항공직송 토마호크 스테이크' 등이다.

정통 스테이크를 즐기려는 소비자들을 위해 미국 USDA 초이스 등급의 '텐더로인 안심 스테이크'와 '채끝 스테이크', '립아이 등심 스테이크'도 판매한다.

사이드 메뉴와 곁들임 채소(가니시)부터 소스, 와인, 스테이크 조리도구까지 홈파티 준비를 위한 재료도 한자리에 모았다. 곁들임 채소로 양송이버섯과 아스파라거스, 믹스샐러드 등을 내놨다. 스테이크 소스 3종도 준비했다.

디저트용 베이커리도 온라인 전용 상품이었던 '몽블랑제 미니버터 크로와상 생지'를 소용량 제품으로 준비해 오프라인으로 판매를 확대하고, 오는 23일부터 29일까지 50% 할인된 가격에 제공한다. 이밖에 롯지 팬 5종, 플레이팅 도마 3종, 와인잔 3종 등 스테이크 및 와인 관련 용품도 저렴하게 내놓는다.

파티에 빠질 수 없는 와인도 소믈리에, 셰프 등 전문가 추천으로 스테이크와 페어링하기 좋은 와인을 엄선했다. 캐년 로드(멜롯·카베르네소비뇽), 갤로패밀리빈야드(멜롯·카베르네소비뇽), 고스트 파인(진판델·카베르네소비뇽) 등 캘리포니아 대표 와인 6종으로 구성됐다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr