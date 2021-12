제주 최대 규모 무속의례 무형문화재 지정

'제주큰굿' 음악·춤·놀이에 지역민의 살아온 내력 담겨

"우리나라 굿 원형 간직" 제주큰굿보존회 보유단체 인정

제주 최대 규모의 무속의례가 국가무형문화재로 관리된다. '제주큰굿'이다. 문화재청은 무형문화재위원회 심의를 거쳐 무형문화재 지정을 확정했다고 22일 전했다. 제주에서 오랫동안 전승돼온 굿이다. 한데 어우러진 음악, 춤, 놀이에 지역민의 살아온 내력이 온전히 담겨있다. 제주 무속의례가 무형문화재로 지정되기는 1980년 11월 '제주 필머리당영등굿' 뒤 41년 만이다.

제주큰굿은 일반적으로 큰 심방(무당)을 포함해 다섯 명 이상이 7~15일 정도 한다. 구성은 제의적 형식미를 갖췄다. 신들을 초대해 제청에 앉힌 뒤 영신(무당이 신을 맞아들이는 행위), 오신(무당이 춤과 노래로 신을 즐겁게 하는 행위), 송신(무당이 굿을 마치고 신을 보내는 행위) 순으로 진행한다.

또 다른 특징으로는 열두본풀이가 꼽힌다. 심방이 제상 앞에 앉아 신의 내력담을 읊는 행위다. 서사무가에 제주 사람들의 천지창조·삶·죽음 등에 대한 관념이 투영돼 지역민의 세계관이 온전히 확인된다. 사설 또한 제주 방언이 그대로 사용돼 언어학적으로 중요하다. 문화재청 관계자는 "오랜 역사적 내력은 물론 우리나라 굿의 원형을 간직한다"며 "제주 음악·춤·구비서사시·놀이 등을 다양하게 포함해 학술 가치가 높다"고 했다.

문화재청은 무형문화재 지정과 함께 제주큰굿보존회를 보유단체로 인정했다. 2012년 9월 설립돼 제주큰굿을 전형대로 구현했으며 전승 의지 또한 탁월하다고 판단했다.

