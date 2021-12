아시아나항공, '인천~시드니' 노선 주 1회→2회 증편

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 20,000 전일대비 500 등락률 +2.56% 거래량 186,351 전일가 19,500 2021.12.22 09:48 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 내년 설 연휴 국내선 좌석 10만석 공급대한항공·아시아나, 코로나에도 '인천-하와이' 노선 강화아시아나, 국내선 비즈니스 클래스 재개 한달 만에 1만3000명 탑승 close 은 주 1회 운항하던 인천-시드니 노선을 주 2회로 증편했다고 22일 밝혔다.

오전 9시 인천국제공항에서 출발해 현지시간 오후 9시 30분 시드니 공항에 도착하는 일정이다.

코로나19 백신 접종 완료 후 7일이 지나야 인천~시드니 노선 항공편에 탑승할 수 있다. 탑승객은 출발 3일 이내 시행한 PCR(유전자 증폭) 검사 음성 확인서, 백신 접종 증명서, 호주 여행 신고서를 제출해야 한다.

아시아나항공은 시장 동향을 파악해 내년 중순부터는 주 3회로 증편할 계획이다.

아시아나항공은 내년 1월 16일까지 인천~시드니 탑승객을 대상으로 기념품 증정, 추가 마일리지 적립, 면세점 할인 등의 이벤트도 진행한다.

