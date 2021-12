녹색건축 일자리 2.5만개 만든다…군복무 중 AI 교육

22차 일자리위원회 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 '2050 탄소중립 정책 실현을 위해 내년부터 녹색건축 일자리 2만5000개를 창출한다. 내년부터 군 복무 중인 병사 약 5만명에게 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 교육을 실시한다.

대통령직속 일자리위원회는 22일 서울 중구 한국프레스센터에서 22차 회의를 열고 이런 내용을 담은 '녹색건축 활성화를 통한 일자리 창출 방안' 등 4개 안건을 상정·의결했다.

정부는 에너지 절약·환경 보전을 추구하는 건축을 뜻하는 녹색건축 분야 일자리 창출에 역량을 집중하기로 했다. 공공 건축물·임대주택의 그린 리모델링 사업을 추진하고, 공공주택·특화도시를 대상으로 '제로 에너지' 건축 시범사업을 시행한다. 민간 그린 리모델링에 드는 비용의 일부를 지원하고, 민간 건축물의 '제로 에너지' 건축을 위해 용적률 제한을 완화하기로 했다.

D·N·A(디지털·네트워크·인공지능) 분야 일자리 창출을 위해 '데이터 댐' 구축에 청년과 고용 취약계층 4만5000명이 참여할 수 있도록 지원할 방침이다. 또 청년 구직자를 대상으로 한 채용연계형 실전 교육을 확대하고, 지역 중심의 정보통신기술(ICT) 연구 인재를 양성하기로 했다. 군 장병 약 5만명에게 AI·SW 교육을 하는 한편 고령층과 농어업인 등 정보 취약계층을 대상으로 디지털 활용 역량 강화 교육을 할 계획이다.

이날 회의에선 김부겸 국무총리와 국내 6개 대기업이 '청년희망ON 프로젝트'를 통해 총 17만9000개의 청년 일자리 창출을 위해 노력하기로 한 내용도 공유됐다. 김용기 일자리위 부위원장은 "세계적인 기술 패권 경쟁이 가속하는 상황에서 디지털·탄소중립 전환은 산업 생태계, 국가 안보 차원에서 매우 중요하다"며 "미래산업 육성을 통해 좋은 일자리를 창출하기 위해 역할을 다하겠다"고 말했다.

