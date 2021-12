마이크로필터, 미세플라스틱 제거 국제 인증

청호나이스 계열 여과장치 전문제조기업 성과

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 계열사인 여과장치 전문제조기업 마이크로필터가 NSF인터내셔널로부터 미세 플라스틱 제거 성능을 인증 받았다고 22일 밝혔다.

NSF인터내셔널은 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 음용수·정수기 실험기관으로, 세계보건기구(WHO)가 인정한 권위 있는 단체다. NSF인터내셔널과 미국국가표준협회는 2019년부터 미세 플라스틱 제거 성능에 대한 국제 시험 규격을 준비해 이달 공식 발표했다.

이번에 NSF 인증을 받은 제품은 마이크로필터 상업용 정수필터 브랜드인 '플럭스(FLUUX)'로 총 22가지 제품이 0.1~1마이크로미터 수준의 미세플라스틱 제거 성능을 인증 받았다.

박찬호 마이크로필터 대표는 "국내외에서 사회적 문제로 떠오르고 있는 먹는 물 내 신규 오염 물질에 대해 자체 개발 인력을 투입해 소재 및 제품에 대한 연구 개발을 꾸준히 진행하고 있다"며 "커피·베이커리 전문점, 조리수 시장 등의 성장에 따라 더욱 커지고 있는 상업용 필터 시장을 선도 하기 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

